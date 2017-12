Sprengsatz in Potsdamer Innenstadt entschärft

Peter Klemm, Weihnachtsmarkt-Veranstalter in Potsdam, rief zur Besonnenheit auf. Jetzt müssten zunächst die weiteren Schritte der Polizei abgewartet werden, dann werde versucht, zur Normalität zurückzugehen, sagte Klemm am Abend dem Sender n-tv. Wann der abgesperrte Markt wieder öffnet, sei unklar. Zuvor sei der Markt gut gefüllt gewesen, viele Menschen hätten nach Feierabend schlendern gehen wollen. Seitenstraßen seien nun gesperrt und mit Pollern und schweren Fahrzeugen gesichert.

Zwölf Tote bei Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Toten am 19. Dezember 2016 werden in diesem Jahr in ganz Deutschland Weihnachtsmärkte besonders geschützt. Die Sicherheitsbehörden sehen zwar keine akute Anschlagsgefahr, sprechen aber von einer "abstrakten Gefährdungslage". Auf vielen Weihnachtsmärkten wurden Betonbarrieren errichtet, außerdem sind mehr Polizisten in Uniform und in Zivil unterwegs. Der Vorfall in Potsdam dürfte die Diskussion um die Sicherheit auf deutschen Weihnachtsmärkten jedenfalls weiter anheizen.

Hinterbliebene des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt warfen indes die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut "Spiegel" Versagen vor. "Der Anschlag am Breitscheidplatz ist auch eine tragische Folge der politischen Untätigkeit Ihrer Bundesregierung", zitierte das Nachrichtenmagazin am Freitag aus dem offenen Brief von Angehörigen der zwölf Todesopfer.