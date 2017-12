Streit um Parkplatz löst WEGA-Einsatz aus

Parklücke als Zankapfel

Die beiden Streithähne waren sich zuvor wegen eines Parkplatzes heftig in die Haare geraten. So hatte sich der junge Serbe in einer freien Lücke auf der Straße eingeparkt, was dem Österreicher aber nicht passte. Er forderte den jungen Mann auf, doch auf seinem ohnedies vorhandenen Garagenplatz zu parken, weil er ansonsten selbst länger einen Parkplatz suchen müsse, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.

Nach der Drohung mit der Waffe machte sich der Verdächtige davon und ging in seine Wohnung. Der 20-Jährige verständigte im Anschluss sofort die Polizei und schilderte den Beamten das Geschehen. Mit Unterstützung der WEGA - immerhin war der Angreifer bewaffnet - machte sich die Exekutive daraufhin auf den Weg zur Wohnung des mutmaßlichen Täters.

Waffe sichergestellt

Der verdächtige 33-Jährige wurde vor Ort angetroffen und festgenommen, die Waffe - eine Schreckschusspistole - in den Räumlichkeiten sichergestellt. Überdies entdeckten die Polizisten auch noch Cannabis in der Wohnung des Mannes.