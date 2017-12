Russell Simmons tritt nach Sex-Vorwürfen zurück

Die Drehbuchautorin Jenny Lumet (50, "Rachels Hochzeit") hatte zuvor angebliche Übergriffe des Musikproduzenten beschrieben. Als 24-Jährige sei sie von ihm in New York sexuell belästigt worden. Sie habe diesen Vorfall lange verschwiegen und erst jetzt, nach Bekanntwerden sexueller Vorwürfe gegen Prominente wie Harvey Weinstein, darüber gesprochen.

Simmons war zuvor schon von einem Model wegen sexueller Vergehen im Jahr 1991 beschuldigt worden. Mitte November schilderte die Frau in der "Los Angeles Times" angebliche Übergriffe, als sie 17 gewesen sei. Simmons, der unter anderem auch mit Ex-"Germany's next Topmodel"-Beauty Hana Nitsche liiert war, reagierte auf die Veröffentlichung mit einem Statement auf Twitter, in dem er Anschuldigungen von nicht-einvernehmlichem Sex energisch zurückwies. Def Jam gehört mit Künstlern wie Kanye West und Q-Tip zu den wichtigsten Hip-Hop-Labeln Amerikas.