„Ice Bucket Challenge“: Initiator starb an ALS

Senerchia litt selbst an der tödlichen Nervenkrankheit. Er und seine Frau Jeanette gründeten eine Wohltätigkeitsorganisation, die nach dem Erkrankten benannt ist. Nun starb er an den Folgen von ALS. Er hinterlässt neben seiner Gattin auch eine Tochter - die neunjährige Taya.

Stars feuerten Kampagne an

Bevor die "Ice Bucket Challenge" mit ALS verknüpft war, wurde Jeanettes Cousin, der Profi-Golfer Chris Kennedy nominiert und nominierte schließlich die Ehefrau von Anthony Senerchia. Die nutzte den Trend und thematisierte die Krankheit ALS bei ihrem Posting. Dass schließlich so viele Menschen mitmachen, hätte sie sich damals sicher nicht in ihren kühnsten Träumen ausgemalt. Auch viele Stars wie Lady Gaga, Bill Gates oder Britney Spears machten mit und posteten Videos und Fotos.