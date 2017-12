"Krone Super Hits": Die größten Hits des Jahres

Zu Ende des Jahres gilt es wieder, Bilanz zu ziehen und wie könnte man das besser, als mit dem richtigen Soundtrack? Auf der wuchtigen Doppel-CD "Krone Super Hits 2017" haben wir noch einmal die größten Hits und prägendsten Songs des Jahres versammelt. "Love My Life" war das Leitmotto von Superstar Robbie Williams und vielen anderen. Wer an "Despacito" denkt, hat nicht nur den rekordverdächtigen Ohrwurm von Luis Fonsi feat. Daddy Ynkee im Kopf, sondern kann sich gedanklich wieder in den Sommer zurückkatapultieren.

So mancher war von seinem Glück vielleicht auch "Nur einen Herzschlag entfernt", wie Wincent Weiss. Nik P. begeisterte mit seiner Liebesbekundung "Dieser Ring", P!nk rollte die Charts mit "What About Us" auf und Vanessa Mai sang standfest "Nie wieder".

Vor allem die heimischen Stars waren mit vielen Top-Songs vertreten. Folkshilfe skandierten "Mir laungts", Pizzera & Jaus begeisterten nicht nur "Mama" und die Seer sorgten mit "Des olls is Hoamat" für eine besondere Liebesbekundung. Die "Krone Super Hits" hat alle Stars versammelt.

Ermäßigungen gibt es für "Krone"-Bonuskartenbesitzer unter www.kronebonuscard.at.