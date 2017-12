Geminiden sorgen ab sofort für Sternschnuppen

Die Geminiden treten zwischen dem 4. und 17. Dezember auf, ihre größte Aktivität entfalten sie heuer in der Nacht vom 12. auf 13. Dezember. Bis zu rund 120 Meteore, die vor allem in Richtung Osten für wenige Sekunden aufleuchten, werden heuer pro Stunde über den nächtlichen Himmel flitzen. Am besten zubeobachten sind sie in den Stunden um Mitternacht herum.

Verursacht wird der Meteorschauer der Geminiden vom erdnahen Asteroiden (3200) Phaethon , einem dereinst stattlichen Kometen mit einer Eis- und Staubhülle. Diese Außenschichten, die für die teils eindrucksvollen Erscheinungen von Kometen verantwortlich zeichnen, sind aber längst verloren gegangen. Übrig geblieben ist der feste Kern des Phaethon, der nach wie vor seine Bahn um die Sonne zieht.