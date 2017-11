IV und WK Kärnten suchen exzellente Studenten

Ob Oxford, Cambridge, ETH Zürich oder die London School of Economics - seit 2012 haben Kärntner Studenten von den renommiertesten Universitäten der Welt ihre Arbeiten für die mit jeweils 10.000 Euro dotierten Exzellenz-Auslandsstipendien von WK Kärnten und Industriellenvereinigung (IV) eingereicht.

"So wurden insgesamt bereits 72 Stipendien, also mehr als 700.000 Euro als substanzielle Unterstützung an junge Menschen vergeben, die neben den hohen Studiengebühren im Ausland auch Wohnungs- und Lebenserhaltungskosten am Studienort zu tragen haben", erläutern WK Kärnten Vizepräsidentin Sylvia Gstättner und IV-Kärnten-Vizepräsident Oliver Zlamal, die auch heuer wieder auf der Suche nach sechs hochbegabten jungen Kärntner Studierenden für die Exzellenz-Stipendien sind.

Bewerbung läuft noch bis 13. Dezmember

Zlamal: "Noch bis zum 13. Dezember können Bewerber ihre Arbeiten einreichen - vorausgesetzt sie sind unter 30 Jahre alt und haben mindestens einen Bachelor-Abschluss." Der angestrebte Auslandsaufenthalt muss zudem mindestens sechs Monate dauern. Der Schwerpunkt liegt vor allem in MINT-Fächern wie Mathematik, Informatik oder Naturwissenschaften.

Gstättner: "Darüber hinaus werden aber natürlich auch Einreichungen aus anderen Studienbereichen in der Bewertung berücksichtigt, sofern sie eine Bedeutung für den Wirtschafts-Standort Kärnten haben." Kärntner-Exzellenz-Stipendiatin Magdalena Rausch empfiehlt ihren potenziellen Nachfolgern, ihren Arbeiten ein Empfehlungsschreiben von Fachprofessoren beizulegen.

Alle Infos sowie den Bewerbungsbogen gibt’s unter: www.kaernten.iv.at

A. Schwab, Kärntner Krone