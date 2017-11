Macron ruft EU-Partner zu Milliarden-Spenden auf

Vor dem EU-Afrika-Gipfel, welcher am Mittwoch in der Elfenbeinküste stattfindet, ruft der französische Präsident Emmanuel Macron die EU-Partner und private Geldgeber zu Spenden für Afrikanische Betriebe auf. Frankreich will mit einem milliardenschweren Fonds kleine und mittlere Unternehmen in Afrika fördern. Die Einrichtung des Fonds gab Macron am Dienstag bei einem Besuch im westafrikanischen Burkina Faso bekannt.