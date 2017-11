Flüchtiger Häftling verübte zwölf Raubüberfälle

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, waren dem Serben nach zwölf Coups binnen drei Wochen in Geschäften, Trafiken und Restaurants - neun in der Bundeshauptstadt, drei in Niederösterreich - auf die Spur gekommen. Die Masche des 26-jährigen Serientäters war immer dieselbe: Er bedrohte die jeweiligen Angestellten mit einer Luftdruckpistole und raubte Bargeld.