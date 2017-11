USA: Tabakkonzerne müssen gegen das Rauchen werben

In den USA haben die Tabakkonzerne am Wochenende ihre von der Justiz angeordnete Werbekampagne gegen das Rauchen gestartet. "Rauchen tötet im Schnitt 1200 Amerikaner - täglich", heißt es in den sehr schlichten Anzeigen mit schwarzer Schrift auf weißem Grund, die in den großen US-Sonntagszeitungen veröffentlicht wurden.