Tänzerinnen in Innsbruck bestohlen

Riesenschock für vier Tänzerinnen eines Tabledance-Lokals in Innsbruck! Als sie am Sonntag in den frühen Morgenstunden nach der Arbeit in ihre Wohnung zurückkehrten, fehlten ihre finanziellen Ersparnisse. Der unbekannte Täter verschaffte sich vermutlich mit dem Schlüssel einer Mitbewohnerin Zutritt zur Wohnung.