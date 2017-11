„Speed-Elch“ klaut Franz & Reichelt den Doppelsieg

Franz war schon 2012 in der Abfahrt von Lake Louise Zweiter und nur von einem Norweger (Svindal) geschlagen worden. Auch Reichelt egalisierte in seinem 20. Rennen in Lake Louise seine beste Platzierung auf der von ihm ungeliebten "Men's Olympic". 2011 war er hier Abfahrts-Dritter geworden. "Heute war meine frühe Nummer fünf definitiv ein Vorteil", gab der Salzburger zu. "Keine Ahnung, ob die Louise und ich nochmals richtige Freunde werden. Auf jeden Fall ist das mehr, als ich erwartet hätte, es war ein Super-Start in die Saison." Romed Baumann war bis zur Zielkurve auch gut dabei, dann landete er nach einem Fehler im Mus und auf Platz 29, wodurch Christian Walder (17.) die Ehre des viertbesten Österreichers zufiel. "Das Wetter war komplett verrückt. Es wechselte zwischen Regen, Schnee und Wind, manchmal auch Sonne", verwies Baumann auf das für Lake Louise ungewöhnliche Warmwetter. Normalerweise hat es hier 20 Grad minus und weniger.

Kriechmayr verspielte seine Podest-Chance mit einem gravierenden Fahrfehler. "Ich wollte ganz vorne mitfahren. Ich bin aber im Flachen wie ein Stein umgefallen, sowas darf nicht passieren", ärgerte sich der Oberösterreicher. Auch Mayer war geknickt. "Keine Ahnung was passiert ist, auf einmal waren beide Ski weg. Vielleicht war dort ein Loch", sagte der Abfahrts-Olympiasieger. "Es ist heute wirklich blöd gelaufen, ich muss das abhaken", verabschiedete er sich nach Beaver Creek in die USA. Jansrud war über seinen Jubiläums-Weltcupsieg natürlich hoch erfreut. "Zwischen zwei Österreichern am Podest zu sein, ist auch gut für den Sport", meinte der Norweger. "Hannes und ich hatten einen Vorteil. Max ist für die Verhältnisse und seine hohe Nummer brutal gut gefahren", lobte er. Die Norweger haben nun von den jüngsten elf Rennen in Lake Louise neun gewonnen.

Das Ergebnis:

1. JANSRUD Kjetil (NOR) 1:30.76 Minuten

2. FRANZ Max (AUT) +0.28 Sekunden

3. REICHELT Hannes (AUT) +0.32

4. KILDE Aleksander Aamodt (NOR) +0.41

5. SVINDAL Aksel Lund (NOR) +0.52

6. INNERHOFER Christof (ITA) +1.05

7. PARIS Dominik (ITA) +1.10

8. FILL Peter (ITA) +1.15

9. KRIECHMAYR Vincent (AUT) +1.16

10. FERSTL Josef (GER) +1.17

11. COOK Dustin (CAN) +1.24

12. FEUZ Beat (SUI) +1.35

13. TUMLER Thomas (SUI) +1.36

14. DRESSEN Thomas (GER) +1.38

15. THEAUX Adrien (FRA) +1.40

16. GANONG Travis (USA) +1.45

17. WALDER Christian (AUT) +1.50

18. SAUGESTAD Stian (NOR) +1.52

19. KLINE Bostjan (SLO) +1.75

20. BIESEMEYER Thomas (USA) +2.00

21. WEIBRECHT Andrew (USA) +2.03

22. KRYENBUEHL Urs (SUI) +2.07

23. CATER Martin (SLO) +2.11

24. SANDER Andreas (GER) +2.14

25. ROULIN Gilles (SUI) +2.15

26. SEJERSTED Adrian Smiseth (NOR) +2.17

27. KRENN Christoph (AUT) +2.25

28. CAVIEZEL Mauro (SUI) +2.27

29. BAUMANN Romed (AUT) +2.30

30. ALLEGRE Nils (FRA) +2.51

Ausgeschieden u.a.: Niklas Köck (AUT), Matthias Mayer (AUT), Ted Ligety (USA)

Nicht gestartet: Erik Guay (CAN/Rückenprobleme)