900 Besucher stürmen Naturhistorisches Museum

Was für ein Erfolg: Fast 900 Gäste sind am Dienstagabend durch die Tore des Naturhistorischen Museums in Wien geströmt. Zu sehen gab es, neben vielen prominenten Gästen, die einzigartigen Tierfotografie-Werke des Star-Fotografen. Manfred Baumann wagte nämlich ein Abenteuer: Auf den Spuren der letzten amerikanischen Mustangs begab er sich nach Nevada, um die seltenen Geschöpfe für immer fotografisch festzuhalten.