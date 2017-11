„Es wäre schön, vom Fußball leben zu können“

sportkrone.at: Was hat sich seit der EURO für dich verändert?

Prohaska: Die Aufmerksamkeit ist sehr gestiegen. Im letzten Spiel des SKN St. Pölten gab's erstmals eine Liveübertragung. Auch das Nationalteam steht mehr im Fokus. Die Berichterstattung hat sich weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile auf vielen Events eingeladen.

sportkrone.at: Wirst du auf der Straße wiedererkannt?

Prohaska: Ganz so schlimm ist es nicht. Aber hin und wieder schreibe ich schon Autogramme oder mache Selfies mit Fans.

sportkrone.at: Mit welchen Gefühlen blickst du auf diesen Sommer zurück? Gab es irgendeinen Moment, den du besonders in Erinnerung behalten wirst?

Prohaska: Die EM wird man nie vergessen. Nicht nur die Erfolge, auch die Zeit mit der Mannschaft und mit dem Betreuerteam. Das gemeinsam zu erleben, war etwas ganz Besonderes. Es ist schwierig zu beschreiben, wenn man nicht dabei war. Ein ganz eigenes Gefühl. Das Elfmeterschießen gegen Spanien wird mir besonders in Erinnerung bleiben. Wir haben diesen Hype in Österreich ja gar nicht so mitbekommen.

sportkrone.at: Unvergesslich waren auch die Feiermomente mit der Partybox nach jedem Spiel.

Prohaska: Die hatten wir bei St. Pölten schon, deswegen haben wir sie nach Holland mitgenommen. Eigentlich war sie dafür gedacht, Musik in der Kabine zu hören. Aber wir sind irgendwie so ein verrückter Haufen, diese Polonaise in der Mixed Zone hat sich dann einfach so ergeben (lacht).