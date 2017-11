Elffache Mutter (33) beging über 2000 Straftaten

Ein Berufungsgericht in Rom hatte sich für die Auslieferung der kroatischen Staatsbürgerin ausgesprochen. Sie sei Mitglied einer auf Diebstähle spezialisierten Bande, die im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 mehr als 2000 Delikte verübt habe, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Il Giornale" am Sonntag. 358 Diebstähle werden der Frau in Österreich zur Last gelegt.