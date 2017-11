Torloses Derby zwischen Atletico und Real

Die beiden Klubs aus der Hauptstadt verloren am Samstag in der Primera Division damit weiter an Boden gegenüber dem FC Barcelona. Der Tabellenführer siegte bei Leganes mit 3:0 und hat bereits je zehn Punkte Vorsprung auf Real und Atletico.

Der Tabellenzweite Valencia liegt vor der Sonntag-Partie bei Espanyol Barcelona sieben Zähler zurück.