Seher will wissen, wo genau Friedrich F. steckt

Ist er in dieser Region? Mittwochnacht flatterte eine E-Mail in den Posteingang der "Steirerkrone", in der ein Seher namens Michael Schneider über eine Google-Karte die exakten GPS-Koordinaten des Todesschützen Friedrich F. angibt. Schwachsinn? Mitnichten, der Deutsche hat schon einige Vermisste "geortet".