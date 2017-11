Fünf Tote durch Schüsse an kalifornischer Schule

Erstes Opfer offenbar ein Nachbar des Schützen

Die Bluttat dürfte aber nicht an der Schule sondern an der Wohnadresse des Schützen ihren Anfang genommen haben. Die Lokalreporterin Sara Stinson von "Action News Now" sprach unter Berufung auf Polizeiquellen von sieben (!) Tatorten. Stinson sprach auch mit dem Studenten Brian Flint, dessen Mitbewohner von dem Schützen, einem Nachbarn der beiden Männer, angeschossen und verletzt wurde. Es dürfte sich somit um das erste Opfer der Bluttat handeln.

Außerdem sei sein Wagen Flints Angaben zufolge von dem Täter gestohlen worden. Demnach handelt es sich bei dem Schützen um einen zwischen 50 und 60 Jahre alten amtsbekannten Straftäter namens Kevin. Dieser habe in der Nachbarschaft in letzter Zeit immer öfter mit Schießübungen für Unmut gesorgt. Neben dem Mann zu wohnen, sei die "Hölle" gewesen, so Flint.