Polizei: „Wenig später wäre es zu spät gewesen!“

Das Personal der Bahnpolizei hatte am Montag Hilferufe von einem Kind aus dem Güterzug gehört. Der Bub, der dann im Rahmen einer Kontrolle entdeckt wurde, habe sein Leben riskiert, so der Chef der Bahnpolizei am Brenner, Stefano Linossi. Er war am Montagvormittag dabei, als das Kind gefunden wurde. "Eine Stunde lang hat das Kind nur gezittert, obwohl es sich im Warmen befand", schilderte Linossi: "Wenn man es 15 Minuten später gefunden hätte, wäre es zu spät gewesen."