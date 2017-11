Poller und Polizei schützen Christkindlmärkte

Einschränkungen für Busse an den Adventsamstagen

An den vier Adventsamstagen brauchen Touristenbusse spezielle Einfahrtskarten für den innerstädtischen Bereich. Das Rathaus will dadurch ein Verkehrschaos verhindern. Für Busse ohne Karte (Ausnahme: Linienbusse) herrscht in der Zeit in den Bezirken 1 sowie 6 bis 9 von sechs bis 20 Uhr Fahrverbot, so die Wirtschaftskammer.