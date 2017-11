US-Konzern schließt Kärntner Werk – 146 Jobs weg

Die Mitarbeiter am Standort in der Gemeinde Kötschach-Mauthen sollen am Dienstag beim Frühwarnsystem des AMS gemeldet werden. "Wir werden andere metallverarbeitende Betriebe kontaktieren sowie alternative Arbeitsplätze in der Region suchen, um möglichst viele Leute weiterzuvermitteln und wieder in Beschäftigung zu bringen", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in der Aussendung.