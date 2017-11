Experten tüfteln an den Prototypen der Zukunft

So sieht die Zukunft aus: Zum dritten Mal fanden sich knapp 60 Skidata-Entwickler beim "Innovathon" in Salzburg-Wals ein, tüftelten in Teams an neuen Prototypen: Vom Video-Bezahlsystem in Parkgaragen über Schranken mit Sprach-Steuerung bis zur Universal-Cash-Uhr. Manche Ideen finden auch zur Serienreife.