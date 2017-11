Kern vs. Doskozil: Interne Richtungsdebatte in SPÖ

Kern will "Erneuerungsparteitag" im kommenden Jahr

Kern will dazu ein neues Parteiprogramm bis Mitte 2018 vorbereiten. Beschlossen werden soll es bei einem "Erneuerungsparteitag" zwischen Juni und September kommenden Jahres, sagte Kern am Samstag in der "Tiroler Tageszeitung". Wer die Parteizentrale als Bundesgeschäftsführer managen soll, will Kern "rund um den Jahreswechsel" klären.

Doskozil: "Laufen Gefahr, nur noch grüne Wähler anzusprechen"

Bezüglich der künftigen Ausrichtung der SPÖ hat der scheidende Verteidigungsminister und Neo-Landesrat im Burgenland, Hans Peter Doskozil, eine völlig andere Vorstellung. Er sieht die Partei in der politischen Mitte besser aufgehoben. Die Partei müsse sich neu positionieren und in der Lage sein, "den Menschen Antworten auf ihre Fragen und Probleme zu geben".