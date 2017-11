SIEG! Anna Gasser gewinnt Big-Air-Weltcupauftakt!

"Spannender als ich es wollte"

Gasser gelang also trotz einiger Probleme ein idealer Einstand in den Olympia-Winter. "Es war wahrhaftig spannender als ich es eigentlich machen wollte. Ich bin so erleichtert. Der erste Contest der Saison ist doch etwas Besonderes und man hat fast noch ein bisschen mehr Druck", sagte Gasser. Nach einem schweren Sturz im Training, Problemen in der Qualifikation und dem verpatzten ersten Finalsprung habe in der Entscheidung erfreulicherweise wieder alles gestimmt.

"Ich bin auch im Finale meinen Paradesprung, den Cap-Double, beim ersten Mal nicht gelandet und dann haben die letzten beiden Sprünge sitzen müssen - und das haben sie dann zum Glück. Es hat Gott sei Dank zum Sieg gereicht".

