Messerattacke auf Freund: „Stirbt er eh nicht?“

"Es tut mir so leid. Bitte, stirbt er eh nicht?" Die Reue packte eine 47-jährige Ungarin, die in Steyr lebt, als der Notarzt ihren Lebensgefährten verarztete. Der 41-Jährige hatte bei einem nichtigen Streit daheim einen lebensgefährlichen Messerstich in die Nierengegend erlitten und wurde durch eine Notoperation gerettet.