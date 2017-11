Vassilakou: „Jeder steht zur Diskussion, auch ich“

"Krone": Frau Vassilakou, Sie haben im September gesagt: "Der Bürgermeister geht. Ich werde bleiben." Bereuen Sie das?

Maria Vassilakou: Nein. Natürlich hat der 15. Oktober uns alle erschüttert, auch mich. Aber ich fühle mich den Wienern gegenüber verpflichtet, meine Aufgaben zu erledigen.

Nun will Sie eine grüne Splittergruppe per Antrag stürzen. Wie gefährlich ist der 25. November für Sie?

Es ist mir wichtig, dass dieser Antrag abgestimmt wird, er gibt Gelegenheit zur Klärung. Natürlich trifft mich das, wenn wir uns durch gegenseitiges Misstrauen selbst lähmen. Ich weiß nicht, ob es in einer derart heiklen Phase für die Grünen vernünftig ist, bewusst für Chaos und Unruhe zu sorgen.

Sie sagten, mit Ihnen würde auch das rot-grüne Projekt fallen. Ist das nicht etwas übertrieben?

Ohne mich fällt in Wien nicht alles zusammen, aber ich weise darauf hin, welche Destabilisierung das mit sich bringt. Wien hat derzeit andere Probleme, und wir haben unsere Arbeit zu erledigen. Ja, die Wahl hat verdeutlicht, dass es tiefgreifende Veränderungen braucht. Inhaltliche, strukturelle und personelle. Das muss in Ruhe und gemeinsam diskutiert werden. All das jetzt bringt nur Chaos und Unruhe mitten in einer heiklen Phase, in der auch in der SPÖ Veränderungen anstehen, und ausgerechnet am Vorabend einer schwarz-blauen Regierung.