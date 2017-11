Wiener Koalitionskrisen: Rot-Grün jetzt am Ende?

Die SPÖ sucht einen Bürgermeister, eine grüne Splittergruppe will Maria Vassilakou stürzen - die Wiener Stadtregierung verliert sich in internen Machtspielchen. Die Reaktion von Vassilakou auf den Putschversuch war eindeutig: "Dann fällt das rot-grüne Projekt in Wien." Ist das tatsächlich möglich?