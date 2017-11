Geschäfte offen oder zu? Der Streit um Weihnachten

Geschäfte bleiben am 24. Dezember geschlossen

In Österreich ist es grundsätzlich nicht erlaubt, dass am Sonntag Supermärkte aufsperren. Sonderregelungen gibt es natürlich ebenso: So dürfen etwa Flughäfen, Bahnhöfe sowie Händler mit Gastro-Lizenz und Geschäfte in Tourismusregionen ihre Türen öffnen. Für große Ketten wie Hofer, Billa, Penny und Lidl bleibt der 24. Dezember aber "heilig". Bedeutet: Für die Feiertage muss am 23. Dezember alles eingekauft sein, erst am 27. Dezember gibt's dann die nächste Chance.