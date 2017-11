Arnautovic: Diese Fans brauchen nicht mehr kommen!

Dabei sei er selbst sein größter Kritiker, betonte Arnautovic. "Und ich habe mit meinem Vater und Bruder große Kritiker in der Familie."

Arnautovic sieht sich nicht in der Krise

Trotz der jüngsten Rückschläge ist sein Selbstvertrauen ungebrochen. "Natürlich weiß ich, dass meine Leistungen nicht gestimmt haben. Aber ich weiß auch, wie stark ich vom Charakter her bin. Ich bin in keiner Krise", betonte Arnautovic und richtete seinem neuen Klub-Trainer David Moyes aus: "Er kann zu 100 Prozent auf mich zählen." Er werde den West-Ham-Fans "noch viele schöne Momente bereiten", kündigte der ÖFB-Internationale an.

"Das sind Leute, die keine Arbeit und keine Ahnung haben"

In diversen Social-Media-Kanälen fehlte zuletzt der Glaube an dieses Versprechen - Spott und Häme ergossen sich in den vergangenen Wochen über die 28-Millionen-Euro-Verpflichtung. "Das sind Leute, die keine Arbeit und keine Ahnung haben", meinte der Offensivspieler über die "Arnautovic-Basher" im Internet. Auch von Journalisten hat der ÖFB-Star generell keine hohe Meinung. "Die Medien haben für mich null Ahnung."

Zu den österreichischen Reportern in Marbella sagte Arnautovic, es kümmere ihn nicht, wie in österreichischen Medien über ihn berichtet werde: "Ich rede mit euch und habe mit euch meinen Spaß, aber es interessiert mich reichlich wenig, was dann drin steht."