Köstinger zur jüngsten Parlamentschefin gewählt

Köstinger will "Präsidentin für alle sein"

Köstinger erklärte in einer ersten Stellungnahme, sie wolle "ihr Bestes dafür tun, Präsidentin für alle zu sein". Sie wolle auch eng mit den Bürgern in Kontakt sein und deren Anliegen im Hohen Haus vertreten. Ihre Wahl nehme sie mit großer Demut und Dankbarkeit an und sie sei stolz, zwei starken Frauen wie Barbara Prammer und Doris Bures folgen zu dürfen.