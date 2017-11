Sheen soll 13-Jährigen zum Sex gedrängt haben

Auch Haims Jugendfreund berichtet von Sex am Set

Die Version der Ereignisse deckt sich auch mit den Memoiren von Haims bestem Freund Corey Feldman, der 2013 laut "Enterpress News" geschrieben hatte: "Während Corey 'Lucas' filmte, hat ihn ein erwachsener Mann davon überzeugt, dass es total normal ist, Sex miteinander zu haben - weil Männer im Business so etwas nun mal tun. Er hat den unschuldigen und erfolgshungrigen Corey dann in der Mittagspause mit in eine abgelegene Gegend hinter den Wohnwagen mitgenommen und Corey hat sich von ihm von hinten nehmen lassen. Er hat es danach sein ganzes Leben nicht mehr geschafft, diesen Vorfall für sich zu verarbeiten."