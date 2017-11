Niki Lauda kauft „NSA-Villa“ um 6,9 Millionen Euro

Die NSA betreibe in der Pötzleinsdorfer Villa eine Art Horchposten, hieß es damals, weshalb das Gebäude schließlich den Beinamen "NSA-Villa" verpasst bekam. 70 Prozent des Wiener Telekommunikationsverkehrs würden dort abgehört, so der Vorwurf. Die US-Botschaft wies dies stets entscheiden zurück. In dem Gebäude seien öffentlich zugängliche Informationen aus aller Welt gesammelt, übersetzt und ausgewertet worden, wurde versichert.

"Spaziergänger" dokumentierten Erlebnisse vor der Villa

Dennoch kam es zu zivilgesellschaftlichen "Spaziergängen" zur Villa. Laut Einträgen in diversen sozialen Netzwerken und Blogs war die Villa in Wien-Währing bereits das Ziel vieler "Spaziergänger", die ihre Erlebnisse mit Polizisten und Sicherheitsleuten der US-Botschaft beschreiben, von denen sie angehalten und zur Ausweisleistung aufgefordert wurden.

Das Prunkstück war letztlich eine von drei bekannten US-Spionageeinrichtungen, die in Österreich existierten - neben einer Anlage am Dach der US-Botschaft in Wien-Alsergrund und am Dach des IZD-Towers in Wien-Donaustadt gegenüber der UNO-City. Das Special Collection Service (SCS) des US-Geheimdienstes NSA soll der Betreiber der Pötzleinsdorfer Anlagen sein.