Game of Thrones der Wüste: Drei Saudi-Prinzen tot

Noch wird Saudi-Arabien von König Salman regiert, doch die schwerreiche Monarchie steht vor einer Zeitenwende, seit Mohammed bin Salman zum Kronprinzen ernannt wurde und sich auf die Machtübernahme vorbereitet. Doch der Generationenwechsel wird überschattet von einer beispiellosen Verhaftungswelle, im Rahmen derer Dutzende Prinzen, unter ihnen der reichste Araber, verhaftet wurden. Außerdem gab es zuletzt eine recht hohe Sterberate, die so manchen gar an die berühmt-berüchtigte TV-Serie "Game of Thrones" erinnert: Prinz Mansour bin Mukrin kam am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben, im August starben zwei weitere Prinzen, von denen einer erst 26 Jahre alt war.