Kabul: TV-Sender von Bewaffneten gestürmt

Unbekannte haben am Dienstag in der afghanischen Hauptstadt Kabul den privaten TV-Sender Shamshad angegriffen. Laut einem Reporter, der durch einen Hinterausgang fliehen konnte, töteten drei Angreifer den Wachmann und drangen dann ins Gebäude ein. "Sie begannen, Granaten abzufeuern und zu schießen", sagte er. In dem Gebäude hielten sich viele Mitarbeiter auf. Wegen des Angriffs wurde die laufende Sendung abgebrochen.