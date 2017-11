Sharon Stone (59) im tief dekolletierten Badeanzug

"Ich bewege mich gerne"

Der Zeitschrift "Haute Living" verriet der Filmstar das Geheimnis hinter ihrem Traumbody. Sie sagte: "Ich tanze, mache Yoga, schwimme, spiele mit den Kindern, gehe reiten, gehe an den Strand. Was auch immer es ist - ich bewege mich sehr gerne. Spezielle Trainings besuche ich nicht. Ich mache einfach, was sich gerade anbietet."