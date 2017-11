„Ich habe die Alarmglocken nicht schrillen gehört“

Was hältst du von der Vergabe generell?

Wie viele habe ich das Gefühl, dass das Geld zuletzt oft im Vordergrund stand. Das muss sich ändern.

Wie weit blickst du mit 34 Jahren in die Zukunft?

Ich weiß, dass ich Antholz (WM 2020) und Olympia in Peking 2022 gerne mitnehmen würde. Darüber hinaus gibt es aber keine Pläne.

Dein Weltcup-Debüt war 2003 - wie sehr hast du dich als Sportler verändert?

Ich habe in all den Jahren viel gelernt, bin aber fast zu dem zurückgekehrt, was ich schon hatte, als ich 20. Dazwischen bin ich vom Weg abgekommen, war in einer Art Sportlerdepression, habe die Alarmglocken nicht schrillen gehört, weitertrainiert und meinen Körper in den Keller gefahren. Erst danach habe ich mich wieder darauf besonnen, was ich davor hatte. Ich habe sozusagen erst viel später zu mir gefunden, als mir lieb war.

Wie sehr hat sich der Biathlonsport verändert?

Gar nicht so sehr. Beim Material war damals schon viel passiert, am Schießstand habe ich vielleicht noch ein paar Sekunden rausgeholt. Viel wurde aber von der IBU (Weltverband, Anm.) verändert, die machen vor allem in der Vermarktung einen guten Job. Sie haben den Sport sehr einfach gehalten, was wichtig war.

Interview: Christoph Nister, Kronen Zeitung