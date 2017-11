Warnung vor erstem Schneefall bis in die Täler

Null Grad am Morgen

Laut ZAMG liegen am Montag Wolken einer Kaltfront über dem Ostalpenraum. Es regnet in nahezu allen Landesteilen anhaltend, im Süden und Westen zum Teil auch kräftig. Die Schneefallgrenze fällt auf 700 bis 1300 Meter Seehöhe. In den Morgenstunden kann es an der Alpennordseite aber zum Teil bis in die Täler hinab schneien.

Generell verlagert sich der Schwerpunkt der Niederschläge bis zum Nachmittag mehr und mehr in den Südosten des Landes. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. In der Früh liegen die Temperaturen bei null bis acht Grad, tagsüber werden maximal drei bis zehn Grad erreicht.