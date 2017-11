„Unmöglicher“ Riesenplanet kreist um Zwergstern

Gängige Theorie kann Phänomen nicht erklären

Bislang ging die Wissenschaft davon aus, dass bei der Entstehung eines Sterns nur ein gewisser Prozentsatz an Masse für die dazugehörigen Planeten zur Verfügung steht. In unserem Sonnensystem sind beispielsweise mehr als 99 Prozent aller Masse in seinem Zentralgestirn vereint und nicht einmal ein Prozent in den acht Planeten, den Kometen und Asteroiden.

Da Zwergsterne nicht genug Material ansammeln können, um so große Planeten hervorzubringen, gerät die Theorie der Planetenentstehung bei NGTS-1 und NGTS-1b an ihre Grenzen, berichten die Wissenschaftler, die Details von ihrem Fund im Fachjournal "Monthly Notices on the Royal Astronomical Society" veröffentlicht haben.