Zwei US-Bomber übten Angriffe in Südkorea

Trump will weiter Druck auf Nordkorea erhöhen

Wegen des Atom- und Raketenprogrammes in Nordkorea sind die Beziehungen zwischen den Regierungen in Pjöngjang und Washington seit Monaten besonders stark gespannt. US-Präsident Donald Trump will auf seiner bevorstehenden Asienreise dafür werben, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen. Bei dem Thema laufe die Zeit davon, sagte sein Sicherheitsberater H.R. McMaster am Donnerstag.