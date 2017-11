Todesdrama in Höhle: Forscher (48) geborgen

Die Leiche jenes tschechischen Forschers (48), der in der Nacht auf Dienstag im Warwas-Glatzen-Höhlensystem zwischen Wildalpen und Mariazell in der Obersteiermark tödlich verunglückt war, ist nun geborgen worden. "Gegen 1 Uhr nachts haben wir ihn aus der Höhle gebracht", sagte Alpinpolizist Gerhard Rieglthalner am Mittwoch.