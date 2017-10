Geiselnahme mit „Sprengstoffgürtel“: 7 Jahre Haft

Er wirkte gefasst - doch 6 Stunden mit einem vermeintlichen Sprengstoffgürtel um den Körper als Geisel auszuharren, hinterlässt Spuren. Das Martyrium eines Taxlers stand im Zentrum eines Prozesses in Innsbruck. Ein 28-Jähriger hatte ihn als vermeintlich lebende Bombe benützt, um in Erpfendorf in Tirol eine Bank zu überfallen.