Crash mit ÖBB-Garnitur stoppt Geisterzug in OÖ

"Garnitur wurde evakuiert"

Gleichzeitig wurde im Bahnhof Haiding ein Personenzug gestoppt. "Die Garnitur wurde evakuiert, 50 Passagiere waren betroffen", so ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Dann konnte man nur noch auf den Geisterzug warten, der mit etwa 100 km/h am Kurort Bad Schallerbach vorbeigerast war. Und schließlich in Haiding wie geplant gegen den Personenzug krachte. "Anders wäre die Garnitur kaum zu stoppen gewesen", so Leitner: "Es entstand dabei zwar erheblicher Sachschaden, aber so ist beim Zwischenfall wenigstens niemand verletzt worden."

Immer wieder kommt es zu Unfällen mit führerlosen Zügen. Zuletzt rollten im März 19 Waggons unkontrolliert vom niederösterreichischen Bad Vöslau in Richtung Wien.

Johann Haginger, Kronen Zeitung