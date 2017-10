Terror-Paar aus Ö wollte Kaufhaus sprengen!

Beim Großschlag am Samstag klickten nun die Handschellen. In Ankara wurden insgesamt 55 zur Fahndung ausgeschriebene Ausländer festgenommen. Auch in der Millionenmetropole Istanbul wurden zahlreiche Wohnungen gestürmt.

Auto voll mit Bomben

Auch S. P. und M. P. wurden verhaftet. Die Pass-Österreicherin soll gemeinsam mit Komplizen am 28. Oktober ein mit Bomben gefülltes Auto bei einem Einkaufszentrum im Stadtteil Bayrampaşa geparkt haben. Das Fahrzeug sollte in die Luft gesprengt werden. Sicherheitskräfte vor Ort konnten die teuflischen Pläne jedoch durchkreuzen, es kam zu einer Verfolgungsjagd sowie einer Schießerei. Die Frau wurde noch vor Ort gefasst, ihr Ehemann konnte in weiterer Folge ausgeforscht werden.

50 Landsleute auf Weg in Dschihad gestoppt

Die österreichischen Behörden sind mit jenen in Ankara in Kontakt. Zu den Ermittlungen wird keine Stellungnahme abgegeben. Fakt ist: Insgesamt 300 Personen wollten oder sind von Österreich aus in die IS-Zonen Syrien oder Afghanistan gereist, um dort zu kämpfen. 50 wurden gestoppt, 50 starben, 90 kehrten zurück, der Rest ist weiter in der Krisenregion.

Gregor Brandl und Christoph Budin, Kronen Zeitung