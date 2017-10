Island: Knappe Mehrheit für Links-Grün-Bewegung

Staatspleite mit ausländischen Darlehen verhindert

Der Inselstaat im Nordatlantik mit 340.000 Einwohnern gehört zu den von der Finanzkrise 2008 am stärksten getroffenen Ländern. Das gesamte Bankensystem war nach Jahrzehnten der aggressiven Expansion in Übersee innerhalb einer Woche kollabiert. Nur durch die Verstaatlichung der Banken und mit Hilfe ausländischer Darlehen in Milliardenhöhe konnte eine Staatspleite verhindert werden. Zuletzt ging es der Wirtschaft - vor allem wegen des Booms im Tourismus - immer besser. Trotzdem kommt der Aufschwung nicht bei allen Isländern an. In Umfragen klagten viele über das Gefühl einer zunehmenden Ungleichheit und äußerten ihr Unbehagen über die Zuwanderung in einem der ethnisch homogensten Länder der Welt.