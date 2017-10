Hamburgs Kindsmörder wurde in Spanien gefasst

Tochter ermordet, während Frau bei Polizei war

Am vergangenen Montag dann die Schreckenstat: Während sich die Frau von Sohail A. gegen 21 Uhr an die Polizei wandte, weil sie sich von ihrem Mann bedroht fühlte, dürfte dieser in der Wohnung der Familie kaltblütig die zweijährige Tochter des Paares ermordet haben. Als die Polizei die Wohnung betrat, konnte sie nur mehr den Tod des Kindes feststellen. Todesursache: tiefe Schnittwunden am Hals.