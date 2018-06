Berliner Polizei schießt in Dom auf Österreicher

Im Berliner Dom hat die Polizei am Sonntagnachmittag auf einen randalierenden Mann geschossen. Beim Tobenden handelt es sich um einen 53 Jahre alten Österreicher, der im Gotteshaus mit einem Messer hantiert hatte und „verbal aggressiv“ gewesen sei, so die Polizei. Bei der Schussabgabe wurde der Verdächtige an den Beinen verletzt, doch auch ein Polizist sei von einer Kugel getroffen worden, hieß es. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht und behandelt werden. Es liegen bislang keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund vor.