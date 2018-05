Unwetter-Serie hält an: Einsätze im Minutentakt

Nach den Unwettern in der Nacht zum Donnerstag, bei denen es zu Murenabgängen gekommen war, folgten auch am Feiertag heftige Regenfälle und sogar Hagel. Und die Wettervorhersagen für die kommenden Tage schauen nicht viel besser aus: Laut Meteorologen ist vorerst noch keine Besserung in Sicht.