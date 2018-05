Bilden Populisten doch noch Regierung in Italien?

Was heute gilt, ist morgen überholt: In Italien spielt sich ein beispielloses Polit-Chaos ab. Wird eine aus Experten bestehende Übergangsregierung gebildet oder klappt es doch noch mit der Populisten-Allianz? Alles ist möglich, keiner kennt sich mehr aus. Finanzfachmann Carlo Cottarelli, der am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt worden war, habe seine Bemühungen, eine Ministerliste zu erstellen, nun vorläufig eingestellt, hieß es Mittwochmittag aus Rom. Italienischen Medien zufolge dürften „neue Möglichkeiten für die Entstehung einer aus Politikern bestehenden Regierung“ aufgetaucht sein.