Rauchen erhöht das Risiko für Rheuma drastisch

Rauchende Frauen besonders gefährdet

Starke Raucher erkranken laut Studien deutlich häufiger an einer rheumatoiden Arthritis. Besonders gefährdet sind Frauen. Das Risiko steigt bereits nach wenigen Jahren an und es hält bis zu 15 Jahre nach dem Rauchstopp an. Eine neue Untersuchung aus Schweden ergab, dass es bei Rauchern bereits zu Beginn der Erkrankung häufiger zu einer raschen Zerstörung der Gelenke kommen kann. „Bei Rauchern beobachten wir leider häufig, dass die Erkrankung sich nicht ausreichend kontrollieren lässt“, sagte Lorenz. Ein Rauchstopp gehöre deshalb zu den wichtigsten Begleitmaßnahmen der Rheumatherapie.