Forscher legen in Pompeij Männer-Skelett frei

Pompeji zieht Jahr für Jahr Millionen Touristen an

Der Großteil der 20.000 Bewohner der Stadt Pompeij starb 79 nach Christus unter einer Schicht aus Lava, Schlamm und Asche. Erst im 18. Jahrhundert wurden Spuren der vergessenen Stadt wieder entdeckt - und zahlreiche gut erhaltene Leichen, noch in der Position, in der sie beim Vesuv-Ausbruch um ihr Leben gerungen hatten. Die Stätte zieht Jahr für Jahr Millionen von Touristen an.